За объявление 31 декабря выходным днем выступают 80% россиян - опрос

11:32 Источник: Интерфакс

Объявление четверга, 31 декабря 2020 года выходным днем приветствовали бы 80% россиян в случае, если бы власти в регионах приняли соответствующее решение, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра SuperJob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно результатам опроса, среди респондентов в возрасте 35-44 лет такую позицию занимают 82% респондентов. Чаще всех за объявление последнего дня уходящего года нерабочим выступают женщины (83%). Их основной аргумент состоит в том, что таким образом было бы очень удобно подготовиться к встрече Нового года со своими родными и близкими.

31 декабря в России официально является рабочим днем, но власти регионов вправе делать этот день выходным. 15 регионов РФ уже объявили, что последний день 2020 года будет для их жителей нерабочим, другие, напротив, подтвердили, что 31 декабря останется рабочим.

Согласно опросу, каждый десятый россиянин (10%) был бы против решения объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Среди молодежи в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются 13% респондентов или почти каждый восьмой.

По данным SuperJob.ru, оставшиеся 10% россиян затрудняются сформулировать свою позицию относительно выходного дня на 31 декабря в этом году в своём регионе.

Опрос был проведён 2-8 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную работу, в 325 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.