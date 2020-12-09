В России за сутки выявили 26 190 случаев заражения коронавирусом
12:01 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 190, общее количество инфицированных достигло 2 541 199. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня составляет около 1%.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 266. Всего уже выздоровели 2 007 792 пациента. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 79% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 559 против 562 днем ранее. Всего от инфекции умерли 44 718 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 1,76%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 13:05 09.12.2020
- В Туле задержан подросток, готовивший вооруженное нападение на учебное заведение
- 13:00 09.12.2020
- Прокуратура Дании обвинила гражданина РФ в шпионаже
- 12:32 09.12.2020
- Познер назвал причины ненависти россиян к демократии
- 12:29 09.12.2020
- Депутат МГД Орлов: Развитие креативных индустрий - один из безусловных приоритетов для столицы
- 12:20 09.12.2020
- В РФ зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом
- 12:19 09.12.2020
- ВОЗ: Почти 4 млн человек в мире заразились коронавирусом за неделю
- 12:05 09.12.2020
- Британия надеется на разработку в США новой ядерной боеголовки W93
- 11:37 09.12.2020
- Депутат МГД Николаева отметила социальную значимость поправок к бюджету от объединения "Моя Москва"
- 11:32 09.12.2020
- За объявление 31 декабря выходным днем выступают 80% россиян - опрос
- 11:27 09.12.2020
- Департамент финансов: Поправки в проект бюджета Москвы нацелены на увеличение социальных расходов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать