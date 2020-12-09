0
0
115
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 26 190 случаев заражения коронавирусом

12:01 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 190, общее количество инфицированных достигло 2 541 199. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня составляет около 1%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 266. Всего уже выздоровели 2 007 792 пациента. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 79% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 559 против 562 днем ранее. Всего от инфекции умерли 44 718 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 1,76%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 09.12.2020
В Туле задержан подросток, готовивший вооруженное нападение на учебное заведение
0
29
13:00 09.12.2020
Прокуратура Дании обвинила гражданина РФ в шпионаже
0
42
12:32 09.12.2020
Познер назвал причины ненависти россиян к демократии
0
118
12:29 09.12.2020
Депутат МГД Орлов: Развитие креативных индустрий - один из безусловных приоритетов для столицы
0
101
12:20 09.12.2020
В РФ зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом
0
116
12:19 09.12.2020
ВОЗ: Почти 4 млн человек в мире заразились коронавирусом за неделю
0
102
12:05 09.12.2020
Британия надеется на разработку в США новой ядерной боеголовки W93
0
130
11:37 09.12.2020
Депутат МГД Николаева отметила социальную значимость поправок к бюджету от объединения "Моя Москва"
0
138
11:32 09.12.2020
За объявление 31 декабря выходным днем выступают 80% россиян - опрос
0
153
11:27 09.12.2020
Департамент финансов: Поправки в проект бюджета Москвы нацелены на увеличение социальных расходов
0
157

Возврат к списку