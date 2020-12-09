В РФ зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией в России единичны, каждый из них изучает специальная рабочая группа. Об этом заявила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день каждый случай повторного инфицирования рассматривается учеными, специально созданной рабочей группой. На сегодняшний день массового распространения [этого явления] в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах. Они были всегда у людей с ослабленным иммунным статусом, но это уникальные случаи, их единицы», — сказала она.