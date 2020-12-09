В Туле задержан подросток, готовивший вооруженное нападение на учебное заведение

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение подростка на учебное заведение, он задержан. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение», — отметили в спецслужбе. У подростка изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях.