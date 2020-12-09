Дума сняла с рассмотрения законопроект о порядке дистанционного обучения

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду сняла с рассмотрения законопроект группы сенаторов об определении порядка дистанционного обучения.

С предложением снять проект с рассмотрения обратились депутаты КПРФ Вера Ганзя и Валерий Рашкин. По их словам, законопроект не прошел должное обсуждение в Госдуме.

«Нам поступает огромное количество сообщений по данному законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке. Вносится предложение снять вопрос с повестки сегодняшнего заседания для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такое решение принято единогласно, «за» проголосовали 394 депутата.