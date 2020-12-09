Дума сняла с рассмотрения законопроект о порядке дистанционного обучения
13:20 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в среду сняла с рассмотрения законопроект группы сенаторов об определении порядка дистанционного обучения.
С предложением снять проект с рассмотрения обратились депутаты КПРФ Вера Ганзя и Валерий Рашкин. По их словам, законопроект не прошел должное обсуждение в Госдуме.
«Нам поступает огромное количество сообщений по данному законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке. Вносится предложение снять вопрос с повестки сегодняшнего заседания для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такое решение принято единогласно, «за» проголосовали 394 депутата.
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