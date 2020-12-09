В шведском парламенте сформировалось большинство за членство в НАТО — СМИ
14:00 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Партия «Шведские демократы» (ШД) изменила свою позицию в отношении членства Швеции в НАТО, и теперь в парламенте страны сформировалось большинство за положительное решение этого вопроса, сообщает в среду газета «Свенска дагбладет».
«Мы со своей стороны стремимся к оборонному альянсу с Финляндией, с которой у нас уже есть оперативное сотрудничество. С финской стороны есть заявление о праве подать заявку на членство в НАТО. Мы думаем, что должны согласовать этот вопрос с Финляндией», — прокомментировал представитель ШД Рогер Ришоф.
В отчете парламентского комитета по обороне большинство его членов теперь пишут, что «Швеция, как и Финляндия, должна ясно указать на вариант вступления в НАТО в своей политике безопасности. Этот означает, что Швеция сохраняет возможность подать заявку на членство в НАТО».
«Мы сделали все, что могли сделать как партнер НАТО, осталось только членство. Уникальность сегодняшнего дня в том, что большинство указывает на возможность членства, и это единственное, что имеет значение, когда речь идет о гарантиях коллективной защиты альянса, в которых мы, как маленькая страна, остро нуждаемся», — пояснил представитель партии «Либералы» Аллан Видман.
За право присоединения к НАТО выступают Умеренная коалиционная партия, Христианско-демократическая партия, «Либералы», Партия центра и присоединившиеся к ним сейчас ШД. Первые две предлагают включить этот пункт в правительственную декларацию о национальной политике. В их предложении говорится, что «широкая народная и парламентская поддержка» должна стать основой для подачи заявления о вступлении в НАТО.
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