В шведском парламенте сформировалось большинство за членство в НАТО — СМИ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия «Шведские демократы» (ШД) изменила свою позицию в отношении членства Швеции в НАТО, и теперь в парламенте страны сформировалось большинство за положительное решение этого вопроса, сообщает в среду газета «Свенска дагбладет».

«Мы со своей стороны стремимся к оборонному альянсу с Финляндией, с которой у нас уже есть оперативное сотрудничество. С финской стороны есть заявление о праве подать заявку на членство в НАТО. Мы думаем, что должны согласовать этот вопрос с Финляндией», — прокомментировал представитель ШД Рогер Ришоф.

В отчете парламентского комитета по обороне большинство его членов теперь пишут, что «Швеция, как и Финляндия, должна ясно указать на вариант вступления в НАТО в своей политике безопасности. Этот означает, что Швеция сохраняет возможность подать заявку на членство в НАТО».

«Мы сделали все, что могли сделать как партнер НАТО, осталось только членство. Уникальность сегодняшнего дня в том, что большинство указывает на возможность членства, и это единственное, что имеет значение, когда речь идет о гарантиях коллективной защиты альянса, в которых мы, как маленькая страна, остро нуждаемся», — пояснил представитель партии «Либералы» Аллан Видман.

За право присоединения к НАТО выступают Умеренная коалиционная партия, Христианско-демократическая партия, «Либералы», Партия центра и присоединившиеся к ним сейчас ШД. Первые две предлагают включить этот пункт в правительственную декларацию о национальной политике. В их предложении говорится, что «широкая народная и парламентская поддержка» должна стать основой для подачи заявления о вступлении в НАТО.