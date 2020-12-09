Против трех последователей "Свидетелей Иеговы" в Орле возбуждено уголовное дело

14:12 Источник: Интерфакс

Орловские следователи возбудили уголовное дело в отношении трех последователей запрещённой в РФ организации "Свидетели Иеговы", сообщает СУ СКР по региону в среду.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

По данным следствия, подозреваемые, являясь членами совета старейшин собрания "Свидетели Иеговы "Орел", выполняли организаторские функции, направленные на продолжение деятельности запрещенной организации.

"Действуя совместно и согласовано, из экстремистских побуждений, они осуществляли на территории Орловской области созыв собраний "Свидетели Иеговы "Орел", в которых лично принимали участие и формировали их повестки", - говорится в сообщении.