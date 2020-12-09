Четверть россиян считает стариков обузой для молодежи - исследование

14:32 Источник: РБК

Около 25% россиян признались, что в той или иной степени согласны с утверждением, будто «старшее поколение является обузой для молодежи». Такие данные были зафиксированы в ходе глобального исследования (данные есть у РБК), которое проводило сообщество GlobalNR (в России опросом занимался «Ромир»).

Как выяснилось, подобный тезис полностью поддерживают 8% респондентов, а 17% заявили, что «в чем-то с ним согласны». Полное несогласие с утверждением выразил 31%.

Из результатов исследования «Ромир» следует, что чаще всего обузой старшее поколение считают респонденты в возрасте от 55 лет (41%). В других возрастных группах с этим утверждением в той или иной степени согласились 17–18%.