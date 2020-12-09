0
0
0
НОВОСТИ

Четверть россиян считает стариков обузой для молодежи - исследование

14:32 09.12.2020 Источник: РБК

Около 25% россиян признались, что в той или иной степени согласны с утверждением, будто «старшее поколение является обузой для молодежи». Такие данные были зафиксированы в ходе глобального исследования (данные есть у РБК), которое проводило сообщество GlobalNR (в России опросом занимался «Ромир»).

Как выяснилось, подобный тезис полностью поддерживают 8% респондентов, а 17% заявили, что «в чем-то с ним согласны». Полное несогласие с утверждением выразил 31%.

Из результатов исследования «Ромир» следует, что чаще всего обузой старшее поколение считают респонденты в возрасте от 55 лет (41%). В других возрастных группах с этим утверждением в той или иной степени согласились 17–18%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 09.12.2020
Против трех последователей "Свидетелей Иеговы" в Орле возбуждено уголовное дело
0
93
14:08 09.12.2020
Заявка Сбера по проекту Рублево-Архангельское принята на самую жесткую сертификацию территории по зеленому строительству
0
98
14:00 09.12.2020
В шведском парламенте сформировалось большинство за членство в НАТО — СМИ
0
126
13:59 09.12.2020
Сбер получил награду за проект «Бессмертный полк онлайн»
0
108
13:32 09.12.2020
Ледокольный флот США находится в плачевном состоянии - NI
0
144
13:20 09.12.2020
Дума сняла с рассмотрения законопроект о порядке дистанционного обучения
0
183
13:05 09.12.2020
В Туле задержан подросток, готовивший вооруженное нападение на учебное заведение
0
188
13:00 09.12.2020
Прокуратура Дании обвинила гражданина РФ в шпионаже
0
175
12:32 09.12.2020
Познер назвал причины ненависти россиян к демократии
0
267
12:29 09.12.2020
Депутат МГД Орлов: Развитие креативных индустрий - один из безусловных приоритетов для столицы
0
203

Возврат к списку