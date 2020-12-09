Теология призвана выполнять ответственную мировоззренческую, воспитательную миссию — Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IV Всероссийской научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения». Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

«Отмечу, что теология занимает важное место в системе гуманитарных знаний и призвана выполнять ответственную мировоззренческую, воспитательную миссию — содействовать сбережению духовно-нравственных ценностей и богатейшего культурного наследия народов России. И потому для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с совершенствованием системы подготовки квалифицированных кадров, повышением качества преподавания теологии в классических и духовных образовательных учреждениях, укреплением ее методологической базы, ваша встреча объединила представителей органов власти, научно-педагогического сообщества, религиозных и общественных организаций», — подчеркнул президент.