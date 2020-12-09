ЕК выделила Украине макрофинансовую помощь в размере 600 млн евро

15:32 Источник: Интерфакс

Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19, сообщает в среду пресс-служба ЕК.

Комментируя выплату, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал: "Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она принадлежит Европе. Мы привержены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоления социальных и экономических последствий", - цитирует Домбровскиса пресс-служба ЕК.