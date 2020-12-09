Польша и Венгрия согласились разблокировать бюджет и фонд восстановления ЕС — Bloomberg
16:00 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша и Венгрия достигли договоренности с председательствующей в Совете ЕС Германией о снятии своего вето на утверждение семилетнего бюджетного плана Евросоюза на 2021–2027 годы объемом в 1,07 трлн евро и Фонда восстановления ЕС на 750 млрд евро. Об этом сообщило в среду агентство Блумберг.
Данная договоренность теперь должна быть представлена лидерам остальных государств ЕС для утверждения на саммите в Брюсселе 10–11 декабря.
К настоящему моменту соглашение достигнуто между Варшавой, Будапештом и Берлином, отмечает агентство. Суть соглашения пока не раскрывается. Польша и Венгрия выступают против создания системы распределения денег из бюджета ЕС с учетом выполнения странами сообщества принципа верховенства права, как его понимает Брюссель.
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