Польша и Венгрия согласились разблокировать бюджет и фонд восстановления ЕС — Bloomberg

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша и Венгрия достигли договоренности с председательствующей в Совете ЕС Германией о снятии своего вето на утверждение семилетнего бюджетного плана Евросоюза на 2021–2027 годы объемом в 1,07 трлн евро и Фонда восстановления ЕС на 750 млрд евро. Об этом сообщило в среду агентство Блумберг.

Данная договоренность теперь должна быть представлена лидерам остальных государств ЕС для утверждения на саммите в Брюсселе 10–11 декабря.

К настоящему моменту соглашение достигнуто между Варшавой, Будапештом и Берлином, отмечает агентство. Суть соглашения пока не раскрывается. Польша и Венгрия выступают против создания системы распределения денег из бюджета ЕС с учетом выполнения странами сообщества принципа верховенства права, как его понимает Брюссель.