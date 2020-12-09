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В Кремле сочли неуважением к людям отказ баров от ограничений в Петербурге

16:32 09.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле назвали неуважением к людям отказ баров от ограничений в Санкт-Петербурге. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг создания так называемой карты сопротивления.

«Создание каких-то движений сопротивления — это, получается, сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности», — сказал представитель Кремля. В то же время Песков признал, что «есть, конечно, и вопрос бедственного положения бизнеса». Он призвал рестораторов и власти города выстраивать диалог и выразил надежду на то, что они найдут выход из ситуации.  Говорит Москва

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