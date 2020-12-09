Госдума приняла в I чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении резонансный законопроект о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ.

Законопроект вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы — YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Как уточнял ТАСС один из авторов проекта, депутат Антон Горелкин, нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.

По словам еще одного разработчика, главы профильного комитета нижней палаты Александра Хинштейна, законопроект распространяется на все ресурсы вне зависимости от места их регистрации, причем их контент должен быть на русском языке и ориентирован на граждан РФ. При этом парламентарий называл блокировку YouTube на территории РФ крайней и малореализуемой мерой.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября. Он получил поддержку комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по госстроительству и законодательству.