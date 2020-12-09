Путин констатировал ухудшение социально-экономической обстановки в России

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин констатировал в среду на совещании по экономическим вопросам ухудшение социально-экономической обстановки в стране. По его словам, доходы граждан снизились, рынок труда испытывает нагрузку, а цены на базовые продукты растут.

«Доходы — понятно, они, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица, но что делать с другими показателями, в частности с ростом цен прежде всего на базовые продукты питания?» — обозначил проблему Путин.

Открывая совещание, глава государства заметил, что планирует обсудить не только макроэкономические параметры, но и крайне важные и чувствительные вопросы для каждой российской семьи: занятость, доходы, цены на товары.

Он подчеркнул, что в текущем году уровень безработицы вырос с 4,8% до 6,8%, затем немного снизился до 6,3%. «Это лучше, чем, скажем, в США, где за 8% уже безработица. А в еврозоне еще выше», — констатировал Путин.