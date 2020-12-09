В первом чтении принят закон об ужесточении требований к СМИ при работе на митингах
18:02 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект депутата Дмитрия Вяткина, устанавливающий дополнительные требования к работе журналистов при освещении публичных мероприятий.
Документ распространяет на представителей СМИ все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Помимо этого, журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", агитации, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ.
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