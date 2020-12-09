Кандидатов в космонавты предложили проверять на полиграфе

18:20 Источник: Интерфакс

Использование полиграфа поможет выявить алкоголиков, наркоманов и преступников среди кандидатов в отряд космонавтов, считают специалисты Центра подготовки космонавтов им Гагарина.

"Рассматриваются возможности повышения качества методик тестирований и инструментального обеспечения процедур первичного профессионального отбора кандидатов в космонавты за счет использования полиграфа как специального психофизиологического метода выявления необходимой информации", - говорится в статье специалистов Центра, опубликованной в журнале ЦПК "Пилотируемые полеты в космос".

В статье отмечается, что использование полиграфа поможет выявить "зависимости от алкоголя, наркотиков и азартных игр, а также связей с преступным миром".

Кроме этого проверка на полиграфе может использоваться для "оценки и коррекции готовности кандидатов в космонавты к экстренным действиям в критических ситуациях", отмечается в статье.

При этом специалисты центра подчеркивают, что исследования должно проводиться "с учетом существующих законодательных и биоэтических требований и ограничений".

Кроме этого, в статье предлагается рассмотреть возможность использования ДНК-диагностики для отбора космонавтов при полетах на Луну и планеты Солнечной системы.