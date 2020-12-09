На север Афганистана пребывают все новые наемники в ряды боевиков "Талибана"
18:50 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотни иностранных наемников пополнили за последнее время ряды боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в приграничных районах на севере Афганистана, сообщило в среду афганское агентство Пажвок со ссылкой на местные власти северной провинции Бадахшан. По их сведениям, только в этой провинции в отрядах талибов стали воевать не менее 450 иностранцев, которые пытаются взять под контроль границу.
"Это террористы из Таджикистана, Узбекистана, с Кавказа, уйгуры из Китая, - сказал в интервью агентству заместитель губернатора провинции Бадахшан Ахтар Мохаммад Хаирзада. - Они концентрируются в основном в Вардуджском и Джирмском районах, а недавно проникли в приграничные Маймаиский и Нусаиский районы".
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