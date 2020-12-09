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В Центробанке прогнозируют возобновление роста экономики РФ в начале 2021 года

19:00 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возобновление роста экономики РФ ожидается в первой половине 2021 года, по мере спада пандемии коронавируса следует из материалов Департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Судя по оперативным данным, в ноябре российская экономика показала околонулевую динамику по отношению к октябрю. С учетом роста в IV квартале 2019 г. годовое снижение ВВП, вероятно, усилится в IV квартале 2020 г. по сравнению с III кварталом. Возобновление восстановления экономики ожидается в первой половине 2021 года по мере спада пандемии и снятия большинства "коронавирусных" ограничений", - указано в материалах департамента.

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