В Центробанке прогнозируют возобновление роста экономики РФ в начале 2021 года
19:00 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возобновление роста экономики РФ ожидается в первой половине 2021 года, по мере спада пандемии коронавируса следует из материалов Департамента исследований и прогнозирования Банка России.
"Судя по оперативным данным, в ноябре российская экономика показала околонулевую динамику по отношению к октябрю. С учетом роста в IV квартале 2019 г. годовое снижение ВВП, вероятно, усилится в IV квартале 2020 г. по сравнению с III кварталом. Возобновление восстановления экономики ожидается в первой половине 2021 года по мере спада пандемии и снятия большинства "коронавирусных" ограничений", - указано в материалах департамента.
НОВОСТИ
- 19:25 09.12.2020
- Иранцы говорят о натовском "следе" в деле об убийстве физика-ядерщика
- 12:05 09.12.2020
- Британия надеется на разработку в США новой ядерной боеголовки W93
- 10:05 09.12.2020
- США к 2023 году намерены развернуть несколько батарей крылатых ракет
- 10:00 09.12.2020
- НАТО наращивает возможности для ведения военных действий в Арктике, сообщил командующий Северным флотом РФ
- 19:20 08.12.2020
- Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников
- 22:48 03.12.2020
- США к 2045 году собирается удвоить число атомных подлодок
- 12:00 03.12.2020
- Черноморский флот в полном составе приступил к учениям в море и пунктах базирования
- 21:30 02.12.2020
- Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории
- 21:15 02.12.2020
- НАТО продолжит работать с Украиной, несмотря на разногласия с Венгрией - Столтенберг
- 21:00 02.12.2020
- Атлантический флот США будет противостоять ВМФ России - Министр ВМС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать