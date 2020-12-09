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НОВОСТИ

Иранцы говорят о натовском "следе" в деле об убийстве физика-ядерщика

19:25 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оружия, используемое странами блока НАТО, было применено в ходе покушения, которое привело к гибели иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил в среду секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

"В ходе убийства использовалось оружие, которое применяется [странами] НАТО", - сказал он. Резаи добавил, что эту информацию "сообщил [глава генштаба ВС Ирана] Мохаммад Багери".

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