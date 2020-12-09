Украина просит у Канады вакцину от COVID-19
20:05 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина обратилась к Канаде с просьбой о предоставлении партии вакцины от коронавируса. Об этом в среду сообщила пресс-служба украинского МИД по итогам встречи замглавы ведомства Евгения Енина с послом Канады в Киеве Ларисой Галадзой.
"Обратились к канадским партнерам за помощью в получении партии вакцин против COVID-19 для украинских граждан", - сказал Енин.
В среду Минздрав Канады одобрил использование вакцины от коронавируса американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек"). Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что сотни тысяч доз вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech будут доставлены в Канаду до конца декабря.
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