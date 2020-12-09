0
0
98
НОВОСТИ

Украина просит у Канады вакцину от COVID-19

20:05 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина обратилась к Канаде с просьбой о предоставлении партии вакцины от коронавируса. Об этом в среду сообщила пресс-служба украинского МИД по итогам встречи замглавы ведомства Евгения Енина с послом Канады в Киеве Ларисой Галадзой.

"Обратились к канадским партнерам за помощью в получении партии вакцин против COVID-19 для украинских граждан", - сказал Енин.

В среду Минздрав Канады одобрил использование вакцины от коронавируса американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек"). Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что сотни тысяч доз вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech будут доставлены в Канаду до конца декабря.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:53 09.12.2020
Температура Земли продолжает повышаться - доклад ООН
0
10
20:35 09.12.2020
Госдеп США призвал американские ВУЗы внимательнее присматривать за студентами из Китая
0
58
19:35 09.12.2020
ЦБ РФ не видит "пузыря" на ипотечном рынке
0
141
19:25 09.12.2020
Иранцы говорят о натовском "следе" в деле об убийстве физика-ядерщика
0
148
19:10 09.12.2020
В Пятигорске разработали препарат для лечения COVID-19
0
198
19:00 09.12.2020
В Центробанке прогнозируют возобновление роста экономики РФ в начале 2021 года
0
190
18:50 09.12.2020
На север Афганистана пребывают все новые наемники в ряды боевиков "Талибана"
0
187
18:30 09.12.2020
ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируют провести через Великий Новгород
0
212
18:20 09.12.2020
Кандидатов в космонавты предложили проверять на полиграфе
0
193
18:02 09.12.2020
В первом чтении принят закон об ужесточении требований к СМИ при работе на митингах
0
223

Возврат к списку