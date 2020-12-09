На Кубани буду пресекать массовые гуляния в Новый год с помощью казаков
21:20 09.12.2020 Источник: Интерфакс
Дополнительные медицинские бригады подготовят в Краснодарском крае из-за наплыва гостей на новогодние и рождественские праздники, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
"Важно не допустить массовых гуляний. На центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц будут дежурить полицейские. К охране общественного порядка также привлечем более 7,5 тысяч казаков", - написал Кондратьев.
Он отметил, что главной задачей местных властей является обеспечение общественной и эпидемиологической безопасности в регионе.
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