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НОВОСТИ

На Кубани буду пресекать массовые гуляния в Новый год с помощью казаков

21:20 09.12.2020 Источник: Интерфакс

Дополнительные медицинские бригады подготовят в Краснодарском крае из-за наплыва гостей на новогодние и рождественские праздники, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

"Важно не допустить массовых гуляний. На центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц будут дежурить полицейские. К охране общественного порядка также привлечем более 7,5 тысяч казаков", - написал Кондратьев.

Он отметил, что главной задачей местных властей является обеспечение общественной и эпидемиологической безопасности в регионе.

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