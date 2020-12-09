Гидрометцентр РФ предсказывает приход аномальных холодов в ряд регионов
21:50 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аномально холодная погода в ближайшие дни придет в регионы Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов, а также в Калмыкию. Температура опустится ниже нормы на 9 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Центральном федеральном округе, в Тамбовской области в частности, аномально холодная погода. Там на 9 градусов ниже нормы будет. Аналогичный прогноз по всему Приволжскому федеральному округу до 12 декабря", - сказал он.
По словам Вильфанда, аномальный холод будет наблюдаться в Астраханской и Волгоградской областях и Калмыкии. Там температура установится ниже нормы на 9 градусов.
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