17 штатов поддержали обращение Техаса в Верховный суд США на отмену результатов выборов в 4-х штатах
23:43 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители 17 штатов подали в Верховный суд США обращение в поддержку поданного ранее генпрокурором Техаса Кеном Пакстоном иска с просьбой признать недействительными из-за якобы имевших место массовых нарушений итоги выборов в четырех американских штатах, где победу одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Об этом сообщает в среду агентство Рейтер.
Речь в иске генпрокурора Техаса шла о Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.
НОВОСТИ
- 23:55 09.12.2020
- В США собираются создавать ядерные энергетические станции для работы на орбите и на Луне
- 21:50 09.12.2020
- Гидрометцентр РФ предсказывает приход аномальных холодов в ряд регионов
- 21:20 09.12.2020
- На Кубани буду пресекать массовые гуляния в Новый год с помощью казаков
- 20:53 09.12.2020
- Температура Земли продолжает повышаться - доклад ООН
- 20:35 09.12.2020
- Госдеп США призвал американские ВУЗы внимательнее присматривать за студентами из Китая
- 20:05 09.12.2020
- Украина просит у Канады вакцину от COVID-19
- 19:35 09.12.2020
- ЦБ РФ не видит "пузыря" на ипотечном рынке
- 19:25 09.12.2020
- Иранцы говорят о натовском "следе" в деле об убийстве физика-ядерщика
- 19:10 09.12.2020
- В Пятигорске разработали препарат для лечения COVID-19
- 19:00 09.12.2020
- В Центробанке прогнозируют возобновление роста экономики РФ в начале 2021 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать