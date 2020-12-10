17 штатов поддержали обращение Техаса в Верховный суд США на отмену результатов выборов в 4-х штатах

23:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители 17 штатов подали в Верховный суд США обращение в поддержку поданного ранее генпрокурором Техаса Кеном Пакстоном иска с просьбой признать недействительными из-за якобы имевших место массовых нарушений итоги выборов в четырех американских штатах, где победу одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Об этом сообщает в среду агентство Рейтер.

Речь в иске генпрокурора Техаса шла о Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.