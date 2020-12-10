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В США собираются создавать ядерные энергетические станции для работы на орбите и на Луне

23:55 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики США намерено сохранить лидерство в создании ядерных энергетических установок для использования в космосе, в частности на поверхности Луны. Об этом глава ведомства Дэн Бруйетт заявил в среду на заседании Национального космического совета. Трансляция из Центра космических полетов имени Кеннеди (штат Флорида) ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"Мы будем и впредь сохранять лидерство в вопросах обеспечения космических систем устойчивыми источниками энергии, - отметил Бруйетт. - После успешного запуска марсохода Perseverance ["Настойчивость"], на борту которого находится радиоизотопный источник питания, министерство энергетики и НАСА стали взаимодействовать с аэрокосмическими и энергетическими компаниями в разработке источников энергии, пригодных для использования на поверхности Луны в конце 2020-х годов. Мы также сотрудничаем с частными компаниями в разработке двигателей, использующих ядерную энергию, и хотим продвигать эти исследования".

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