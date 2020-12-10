На Дальнем Востоке началась вакцинация медработников от коронавируса
07:50 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Партия в 500 доз вакцины "Гам-ковид-вак" от коронавирусной инфекции поступила в Приморье накануне, 9 декабря. Сегодня вакцина будет распределена в пять медучреждений Владивостока, Находки и Уссурийска. Ожидается поступление в край еще 1 100 доз вакцины для работников отдельных профессий из группы высокого риска", - сообщает в четверг пресс-служба Минздрава Приморского края.
Накануне партия в 400 доз вакцины поступила и в Хабаровский край. По данным регионального Минздрава, вакцинация пройдет в четверг, прививки получат в медработники Краевой клинической больницы №1 имени Сергеева. Первая (пробная) партия вакцины от коронавируса поступила в регион еще в октябре, ее получили 42 человека - это медики инфекционного госпиталя ГКБ №10, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, а также работающие в "красной зоне" и врачи скорой помощи.
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