На Дальнем Востоке началась вакцинация медработников от коронавируса

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация медицинских работников от коронавирусной инфекции началась в регионах Дальнего Востока. Как сообщают в правительствах субъектов, первые партии доз вакцины уже распределены по медучреждениям, новые поступления ожидаются в ближайший месяц.



"Партия в 500 доз вакцины "Гам-ковид-вак" от коронавирусной инфекции поступила в Приморье накануне, 9 декабря. Сегодня вакцина будет распределена в пять медучреждений Владивостока, Находки и Уссурийска. Ожидается поступление в край еще 1 100 доз вакцины для работников отдельных профессий из группы высокого риска", - сообщает в четверг пресс-служба Минздрава Приморского края.



Накануне партия в 400 доз вакцины поступила и в Хабаровский край. По данным регионального Минздрава, вакцинация пройдет в четверг, прививки получат в медработники Краевой клинической больницы №1 имени Сергеева. Первая (пробная) партия вакцины от коронавируса поступила в регион еще в октябре, ее получили 42 человека - это медики инфекционного госпиталя ГКБ №10, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, а также работающие в "красной зоне" и врачи скорой помощи.



