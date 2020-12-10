В России более чем в 10 раз выросли продажи антибиотиков в ноябре

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи антибиотиков в России осенью выросли в 8 раз, а в ноябре - более чем в 10 раз по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Об этом говорится в исследовании агрегатора аптек "Мегаптека", которое имеется в распоряжении ТАСС.



"Осенью 2020 года продажи антибиотиков увеличились в 8 раз: в период с сентября по ноябрь 2019 года через сервис "Мегаптека.ру" было куплено 4 192 упаковки антибактериальных препаратов, за аналогичный период текущего года было приобретено 34 666 упаковок антибиотиков. Наибольшее увеличение наблюдалось в октябре - прирост составил 970%, и ноябре - прирост 940%, в сентябре также отмечался прирост продаж, но он был не таким значительным - 136%", - говорится в исследовании.



Так, если в сентябре 2019 было продано 1 160 упаковок антибиотиков, то в аналогичном периоде 2020 года - 2 738, в октябре 2019 года - 1302 упаковок (в 2020 году - 13 930), в ноябре 2019 года - 1 730 (в 2020 году - 17 998).



Наиболее востребованными антибиотиками осенью 2020 года являлись следующие препараты: цефтриаксон (42,4% продаж всех антибактериальных препаратов), азитромицин (14,98% доля в объеме продаж), левофлоксацин (5,84%), цефазолин (5,45%), цефотаксим (5,32%), сумамед (3,25%) и амоксиклав (3,23%).



Относительно сентября - ноября предыдущего года осенью 2020 года продажи данных препаратов кратно увеличились: продажи цефтриаксона увеличились в 67 раз, цефотаксима - в 63 раза, цефазолина - в 49 раз, левофлоксацина - в 46 раз, азитромицина - в 19 раз, сумамеда - в 7 раз, амоксиклава - в 3 раза.



"Лидером по росту спроса относительно 2019 года также является цефтриаксон - осенью 2020 года прирост запросов на сервисе составил 8 023%. Спрос на цефотаксим увеличился на 5 535%, на левофлоксацин - на 4 159%, на цефазолин - 2 454%, на азитромицин - на 2 016%, на сумамед - на 847%. Наименьшее увеличение спроса у амоксиклава - на 87,64%", - говорится в исследовании.



