С 2021 года больницы и ТЦ должны будут иметь средства индивидуальной защиты от пожаров

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больницы, а также объекты с массовым пребыванием людей, к которым относятся торговые центры, с нового года должны будут иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) от пожаров. Это предусмотрено правилами противопожарного режима, вступающими в силу с 1 января 2021 года.



"Руководитель медицинской организации обеспечивает наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета одни носилки на пять пациентов и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого работника дежурной смены медицинской организации", - говорится в документе.



Это же требование распространено на объекты с массовым пребыванием людей. "На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее одного фонаря и не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного", - указано в документе. Их целостность должна проверяться не реже одного раза в год.



В действующих правилах противопожарного режима наличие средств индивидуальной защиты для больниц и объектов с массовым пребыванием людей не предусмотрено. К СИЗОД относятся различного вида самоспасатели, респираторы и противогазы.



Правилами для больниц отдельно устанавливается расстояние между кроватями в палатах - не менее 0,8 метра, а центральный проход - не менее 1,2 метра. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны стоять в эвакуационных путях и выходах. При этом отменена норма, по которой глава больницы или здания, в котором ночью находятся люди, должен был ежедневно сообщать в ближайшую пожарную часть о количестве этих людей.



