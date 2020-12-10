0
0
109
НОВОСТИ

С 2021 года больницы и ТЦ должны будут иметь средства индивидуальной защиты от пожаров

08:10 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больницы, а также объекты с массовым пребыванием людей, к которым относятся торговые центры, с нового года должны будут иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) от пожаров. Это предусмотрено правилами противопожарного режима, вступающими в силу с 1 января 2021 года.

"Руководитель медицинской организации обеспечивает наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета одни носилки на пять пациентов и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого работника дежурной смены медицинской организации", - говорится в документе.

Это же требование распространено на объекты с массовым пребыванием людей. "На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее одного фонаря и не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного", - указано в документе. Их целостность должна проверяться не реже одного раза в год.

В действующих правилах противопожарного режима наличие средств индивидуальной защиты для больниц и объектов с массовым пребыванием людей не предусмотрено. К СИЗОД относятся различного вида самоспасатели, респираторы и противогазы.

Правилами для больниц отдельно устанавливается расстояние между кроватями в палатах - не менее 0,8 метра, а центральный проход - не менее 1,2 метра. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны стоять в эвакуационных путях и выходах. При этом отменена норма, по которой глава больницы или здания, в котором ночью находятся люди, должен был ежедневно сообщать в ближайшую пожарную часть о количестве этих людей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 10.12.2020
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях в штате Техас
0
31
09:00 10.12.2020
Землетрясение на Байкале ощущалось в семи районах Бурятии
0
45
08:00 10.12.2020
В России более чем в 10 раз выросли продажи антибиотиков в ноябре
0
159
07:50 10.12.2020
На Дальнем Востоке началась вакцинация медработников от коронавируса
0
165
23:55 09.12.2020
В США собираются создавать ядерные энергетические станции для работы на орбите и на Луне
0
525
23:43 09.12.2020
17 штатов поддержали обращение Техаса в Верховный суд США на отмену результатов выборов в 4-х штатах
0
597
21:50 09.12.2020
Гидрометцентр РФ предсказывает приход аномальных холодов в ряд регионов
0
685
21:20 09.12.2020
На Кубани буду пресекать массовые гуляния в Новый год с помощью казаков
0
595
20:53 09.12.2020
Температура Земли продолжает повышаться - доклад ООН
0
627
20:35 09.12.2020
Госдеп США призвал американские ВУЗы внимательнее присматривать за студентами из Китая
0
629

Возврат к списку