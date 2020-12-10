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Землетрясение на Байкале ощущалось в семи районах Бурятии

09:00 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение, произошедшее утром в четверг в дельте впадающей в Байкал реки Селенги, ощущалось в семи районах Республики Бурятия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, эпицентр землетрясения находился в дельте Селенги, впадающей в озеро Байкал, в 16 км северо-западнее населенного пункта Дубинино. На данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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