Землетрясение на Байкале ощущалось в семи районах Бурятии
09:00 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение, произошедшее утром в четверг в дельте впадающей в Байкал реки Селенги, ощущалось в семи районах Республики Бурятия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ», — говорится в сообщении.
Как уточнили в МЧС, эпицентр землетрясения находился в дельте Селенги, впадающей в озеро Байкал, в 16 км северо-западнее населенного пункта Дубинино. На данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
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