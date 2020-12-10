Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях в штате Техас

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался в среду во время испытаний в штате Техас. Трансляция велась на сайте американской компании SpaceX.

Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17:45 по времени восточного побережья США (01:45 мск четверга). Через пять минут корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, прототип взорвался.

Во время трансляции было видно, что Starship опустился на площадку не ровно вертикально. На странице SpaceX в «Твиттере» отмечается, что ракетный двигатель Raptor, установленный на прототипе, аварийно прекратил работу.

Глава SpaceX Илон Маск в «Твиттере» высоко оценил результат испытаний. «Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления», — написал он.