Белоруссия закрывает выезд через наземные границы
09:20 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Белоруссии закрывают государственные наземные границы на выезд из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в постановлении Совета министров от 7 декабря, опубликованном в ночь на четверг.
Документ вносит изменения в постановление от 8 апреля, принятое в том числе «в целях предотвращения распространения инфекции», вызывающей заболевание COVID-19.
«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — отмечается в тексте. Ограничение распространяется на автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также в речных портах. Указанные изменения вступят в силу через 10 дней с момента подписания документа.
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