09:32 Источник: Эхо Москвы

Прокуратура штата Делавер ведет расследование в отношении Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена. Расследование связано с подозрительными иностранными транзакциями, в том числе из Китая, — сообщает телеканал Fox News со ссылкой на информированные источники.

Джо Байден публично поддержал своего сына. Он заявил, что очень им гордится. Эхо Москвы