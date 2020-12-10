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НОВОСТИ

Прокуратура штата Делавер ведет расследование в отношении Хантера Байдена

09:32 10.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Прокуратура штата Делавер ведет расследование в отношении Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена. Расследование связано с подозрительными иностранными транзакциями, в том числе из Китая, — сообщает телеканал Fox News со ссылкой на информированные источники.

Джо Байден публично поддержал своего сына. Он заявил, что очень им гордится.  Эхо Москвы

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