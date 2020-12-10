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НОВОСТИ

Тарифы на ЖКУ в 2021 году обещают стандартный прирост

10:00 10.12.2020 Источник: Известия

В 2021 году плата за ЖКУ в среднем по России увеличится на 4%, сообщили «Известиям» в ФАС. Подорожание произойдет в июле. Повышение обусловлено инфляцией — рост цен контролируется государством примерно в ее пределах. При этом в ФАС отрицают рост цен из-за обязательной установки «умных» счетчиков в домах с 2022 года, о котором ранее предупреждали в отрасли. Такие расходы не должны возлагаться на граждан, добавили в Минстрое.

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