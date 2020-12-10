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НОВОСТИ

Facebook обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства

10:05 10.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти США подали иски против компании Facebook. Её обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства. Один из исков в суд направила Федеральная торговая комиссия. Она требует от компании Марка Цукерберга отказаться от мессенджера WhatsApp и сервиса обмена фотографиями Instagram.

Антимонопольный регулятор утверждает, что Facebook много лет придерживается стратегии приобретения перспективных конкурентов и незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети. Тем самым потребителей лишают возможности выбора соцсетей, а рекламодателей преимуществ конкуренции. От суда требуют обязать компанию продать оба сервиса, а в дальнейшем запрашивать у властей одобрение подобных сделок.

Другой иск направили генпрокуроры подавляющего большинства американских штатов, отмечает агентство Reuters. Иски в компании Facebook назвали пересмотром истории. Там напомнили, что обе сделки в своё время оценили антимонопольные регуляторы. Члены торговой комиссии США единогласно одобрили покупку Instagram 8 лет назад. Никаких рисков для конкуренции на рынке не нашли и спустя пару лет при покупке WhatsApp. В компании Facebook считают, что в исках применяется недальновидный и ошибочный подход к конкуренции.

Конгресс США в октябре пришёл к выводу, что технологические гиганты Facebook, Amazon, Google и Apple обладают монопольной властью в ключевых сегментах бизнеса. Кроме того они злоупотребляют своим доминированием на рынке. Об этом объявили после расследования, которое продолжалось почти полтора года.  Эхо Москвы

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