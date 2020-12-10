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Правительство Франции представило проект борьбы с радикальным исламизмом

10:20 10.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Французское правительство представило проект борьбы с радикальным исламизмом. «Политическая идеология, известная как «радикальный исламизм», является врагом республики и стремится спровоцировать вражду французов между собой», — отметил премьер Жан Кастекс.

Документ защищает статус Франции как светского общества и включает в себя около 50 статей.

Согласно законопроекту, школьники обязаны получать разрешение от властей, для того чтобы учиться дома. Таким образом планируется ограничить распространение религиозного обучения. Религиозные организации должны предоставлять данные о получении пожертвований на сумму свыше €10 тысяч.

Кроме того, общественные объединения смогут получать деньги от государства, только обязуясь следовать светским республиканским ценностям. Также врачам запрещается выдавать так называемые сертификаты девственности, которые требуют от девушек в некоторых религиозных общинах.

В последние несколько лет во Франции неоднократно происходили теракты, совершённые исламистами. Жертвами стали десятки человек.  Говорит Москва

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