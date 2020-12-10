Россия действует в космосе безответственно и «провокационно» - глава Нацразведки США
10:32 10.12.2020 Источник: Известия
Россия действует в космосе безответственно и «провокационно», заявил глава национальной разведки США Джон Рэтклифф во время заседания Национального космического совета 9 декабря.
По его словам, Москва создавала потенциально опасные космические ситуации, которые угрожали американским интересам. Так, в этом году Россия запустила спутник, который осуществлял маневры рядом с правительственным спутником США.
Рэтклифф отметил, что запуск подобных аппаратов, которые обладают свойствами космического оружия, осуществлялся Россией и ранее.
«Жизненно важные интересы США находятся под растущим риском по мере того, как Китай и Россия разрабатывают и размещают разрушительное оружие для создания угроз возможностям Америки и ее союзников в космосе», — сказал он.
Подобное поведение глава нацразведки счел безответственным.
Об угрожающем национальным интересам США поведении России на заседании высказался и вице-президент страны Майк Пенс.
Позже, комментируя слова Пенса, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предположил, что у американцев случился «нервный космический срыв». Известия
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