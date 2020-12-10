0
0
143
НОВОСТИ

Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире

10:50 10.12.2020 Источник: НГ-Online

Телеканал RT 10 декабря отмечает 15-летие с момента выхода в эфир. По сообщению пресс-службы, за прошедшее время он стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире с еженедельной аудиторией до 100 миллионов человек в 47 странах.

В настоящий момент RT можно смотреть как на ТВ, так и онлайн. Программы телеканала выходят на шести основных языках мира, ведется круглосуточное вещание на английском языке.

В честь дня рождения RT представил видеоролик "Зеленая угроза", выполненный в стилистике американских учебных фильмов по гражданской обороне времен холодной войны. Ироничный ролик рассказывает о том, как защититься от RT-активных волн. Накануне юбилея RT также выпустил ролик, в котором с помощью технологии "дипфейк" показал, как мировые лидеры одержимы российским телеканалом.

Вера Цветкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

12:20 10.12.2020
МИД КНР объявил о введении ответных санкций против США
0
0
12:05 10.12.2020
Мораторий на курортный сбор в Крыму продлят до мая 2022 года
0
48
12:00 10.12.2020
NI описал конфликты, которые унесли больше всего жизней за историю человечества
0
58
11:32 10.12.2020
В России за сутки выявили 27 927 случаев заражения коронавирусом
0
105
11:20 10.12.2020
Google опубликовал топ-2020 запросов россиян
0
123
11:05 10.12.2020
Лукашенко связал переживаемые страной трудности со сменой поколений
0
143
11:00 10.12.2020
В РФ создан первый институт искусственного интеллекта
0
145
10:40 10.12.2020
Алюминиевые предприятия En+ Group прошли сертификацию по международным стандартам ASI
0
170
10:32 10.12.2020
Россия действует в космосе безответственно и «провокационно» - глава Нацразведки США
0
188
10:20 10.12.2020
Правительство Франции представило проект борьбы с радикальным исламизмом
0
179

Возврат к списку