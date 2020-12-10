Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
10:50 10.12.2020 Источник: НГ-Online
Телеканал RT 10 декабря отмечает 15-летие с момента выхода в эфир. По сообщению пресс-службы, за прошедшее время он стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире с еженедельной аудиторией до 100 миллионов человек в 47 странах.
В настоящий момент RT можно смотреть как на ТВ, так и онлайн. Программы телеканала выходят на шести основных языках мира, ведется круглосуточное вещание на английском языке.
В честь дня рождения RT представил видеоролик "Зеленая угроза", выполненный в стилистике американских учебных фильмов по гражданской обороне времен холодной войны. Ироничный ролик рассказывает о том, как защититься от RT-активных волн. Накануне юбилея RT также выпустил ролик, в котором с помощью технологии "дипфейк" показал, как мировые лидеры одержимы российским телеканалом.
Вера Цветкова
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