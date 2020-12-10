Лукашенко связал переживаемые страной трудности со сменой поколений

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика переживает трудный период становления государственности, что связано со сменой поколений в белорусском обществе. Об этом в четверг сообщило агентство БелТА.

«Мы переживаем очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связанно прежде всего со сменой поколений», — сказал глава республики на торжественном собрании трудового коллектива Белорусского национального технического университета, посвященном 100-летию вуза.

Ранее Лукашенко заявлял о пробелах в патриотическом воспитании белорусской молодежи, что мешает противодействовать «деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну».

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая не признала эти результаты и вскоре покинула страну. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Оппозиция призывает продолжать протесты с требованием провести новые выборы. К акциям протеста присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.