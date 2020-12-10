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Google опубликовал топ-2020 запросов россиян

11:20 10.12.2020 Источник: Газета.Ru

Российский офис компании Google опубликовал перечень наиболее частых запросов россиян в поисковике в 2020 году.

Так, в категории «Как…» лидирующую позицию занял вопрос «Как сажать картошку?». Кроме того, по такому запросу россияне искали, как сшить маску, встать на биржу труда, получить пропуск и вернуть обоняние.

При этом по началу «Что такое…» чаще всего искали определения пандемии или COVID-19. Согласно представленным данным, россияне чаще всего интересовались производством антисептика в домашних условиях в категории «В домашних условиях…». На втором месте стоит домашняя технология производства вина.

Также топ-3 раздела «События года» состоит из коронавируса, выборов в США и поправок к российской Конституции.  Газета.Ru

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