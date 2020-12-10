В России за сутки выявили 27 927 случаев заражения коронавирусом
11:32 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 927, до 2 569 126. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее прирост составил 26 190 случаев за сутки.
По подсчетам ТАСС, на протяжении последних семи дней в России в среднем в сутки выявляют более 18,8 случая заражения на каждые 100 000 жителей.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 25 877, всего уже выздоровели 2 033 669 человек. Согласно данным штаба, общее число вылечившихся возросло до 79,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 562 против 559 днем ранее, до 45 280. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,76%, следует из данных штаба.
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