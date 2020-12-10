Мораторий на курортный сбор в Крыму продлят до мая 2022 года
12:05 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мораторий на введение курортного сбора в Крыму будет продлен до 1 мая 2022 года, сообщил в четверг журналистам председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.
«Главой республики переданы изменения в закон о курортом сборе с переносом [предполагаемого срока его введения] на 1 мая 2022 года», — сказал он.
Ранее было решено отложить введение курортного сбора в Крыму до 1 мая 2021 года.
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