Мораторий на курортный сбор в Крыму продлят до мая 2022 года

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мораторий на введение курортного сбора в Крыму будет продлен до 1 мая 2022 года, сообщил в четверг журналистам председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

«Главой республики переданы изменения в закон о курортом сборе с переносом [предполагаемого срока его введения] на 1 мая 2022 года», — сказал он.

Ранее было решено отложить введение курортного сбора в Крыму до 1 мая 2021 года.