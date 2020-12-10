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МИД КНР объявил о введении ответных санкций против США

12:20 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай вводит ответные санкции против ряда американских официальных лиц и сотрудников неправительственных организаций США за ущемление прав китайских законодателей. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«В связи с серьезным вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела КНР по вопросам, связанным с Гонконгом и наносящим ущерб национальным интересам, Китай принял решение ввести ответные санкции в отношении должностных лиц из числа представителей исполнительной власти США, членов Конгресса, сотрудников неправительственных организаций и их ближайших родственников», — сказала дипломат.

Кроме того, как отметила Хуа Чуньин, власти КНР приняли решение «отменить безвизовый режим для временных визитов в специальные административные районы Гонконг и Макао для граждан США — владельцев дипломатических паспортов».

В понедельник Министерство финансов США сообщило, что 14 членов руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент) попали в его черный список из-за мер, принятых центральным правительством Китая для восстановления порядка в Гонконге. Все лица, оказавшиеся под санкциями, занимают должности заместителей председателя постоянного комитета высшего законодательного органа КНР.

30 июня ПК ВСНП принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая создало особые органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция гонконгской администрации. Белый дом воспринял данную инициативу как «нарушение автономии» и принципа «одна страна — две системы».

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