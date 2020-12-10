Чиновники недооценили риски и пустили на самотек ситуацию с ценами на продукты — Мишустин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведомства, ответственные за цены на продукты, своевременно не отреагировали на их рост, недооценили риски и пустили ситуацию на самотек. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая в четверг заседание правительства.

«Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть, — указал он. — Недооценили риски, пустили на самотек».