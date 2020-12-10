Корональный выброс Солнца достиг окрестностей Земли

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Орбитальные спутники зафиксировали первые признаки того, что облако плазмы, выброшенное Солнцем в понедельник, достигло Земли примерно в четыре часа утра по Москве. Планета проведет внутри него около суток, сообщается в четверг на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

«Магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии около суток, в том числе возможны слабые и умеренные магнитные бури. Область полярных сияний смещена в сторону западного полушария и накроет почти всю северную часть Канады. На территории нашей страны, сияния, судя по фактической ситуации, возможно будет наблюдать лишь в наиболее северных географических регионах», — говорится в сообщении.

Как пишут ученые, на текущий момент радиационная нагрузка на космические аппараты остается повышенной, но умеренной, не представляя большой угрозы для их нормальной работы и существования. При этом они уверены, что Земле и ее орбитальной группировке предстоит в ближайшие пять лет пережить в десятки раз более сильные удары после того, как Солнце полностью выйдет из «спячки», о начале чего свидетельствуют три мощных вспышки на его поверхности, возникшие за последние полгода.

Эта геомагнитная буря была вызвана относительно слабой вспышкой класса С7.4, которая была зафиксирована на Солнце вечером в понедельник инструментами орбитальной обсерватории SOHO. Данное событие стало третьим проявлением активности светила за последние несколько недель, что свидетельствует о том, что звезда постепенно выходит из «спячки», в которую погрузилась в конце сентября 2017 года.

Новая вспышка произошла в том же регионе Солнца, в котором ранее возникло пока самое мощное подобное событие за год, зафиксированное в конце ноября. В то время этот участок поверхности светила не был направлен в сторону Земли, в результате чего выброс солнечной плазмы прошел мимо нашей планеты.

В понедельник эта область «смотрела» ровно на нашу планету, благодаря чему действие выброса будет максимально сильным. Как ожидают ученые, прохождение Земли через облако плазмы, выброшенное Солнцем, не только породит перебои в работе систем связи, но и заметно усилит полярные сияния. В результате они станут заметными в ближайшие дни для жителей тех регионов Земли, которые расположены на 60-70 градусах северной и южной широты.