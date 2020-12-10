Новикомбанк вошел в топ-10 самых эффективных банков страны

13:02

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял четвертое место по рентабельности и десятое среди самых эффективных Банков России. Рейтинг составлен по итогам 9 месяцев 2020 г. по оригинальной методике «Интерфакс – Центр экономического анализа» и опубликован в авторитетном федеральном издании «Коммерсантъ».

Согласно отчетности по РСБУ по итогам 9 месяцев 2020 г. Новикомбанк получил чистую прибыль в размере 10,5 млрд руб, рост по отношению к соответствующему периоду 2019 г. составил 31%. Активы Новикомбанка за 9 месяцев выросли на 8,1% - до 510,3 млрд руб. Кредитный портфель увеличился с начала года на 22,7%, составил на начало октября 460,4 млрд руб. и позволил Банку по итогам отчетного периода получить чистый процентный доход в размере 12,9 млрд руб.

«Уверена, что уходящий год стал для многих наших коллег по банковскому сектору временем проверки не только на прочность, но и на гибкость, именно эту стратегию подтверждает позиция Новикомбанка в топ - 10 самых эффективных банков страны. Необходимо было максимально оперативно и точно оценить общие риски и перспективы, чтобы скорректировать планы и проложить новый курс с учетом тех экономических и эпидемиологических обстоятельств, в которых мы все сейчас находимся. Полагаю, что теперь уже можно с определенной степенью уверенности сказать, что благодаря своей гибкости и при неизменной поддержке нашего акционера – госкорпорации Ростех - мы успешно прошли проверку 2020-м годом, и готовы наращивать темпы роста в дальнейшем», - подчеркивает Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.