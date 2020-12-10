Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА
14:12 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России заняла 39-е место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Актуальная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
Итоговый рейтинг ФИФА не изменился по сравнению с предыдущей версией, опубликованной в ноябре, из-за отсутствия международных матчей.
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