0
0
155
НОВОСТИ

Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА

14:12 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России заняла 39-е место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Актуальная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Итоговый рейтинг ФИФА не изменился по сравнению с предыдущей версией, опубликованной в ноябре, из-за отсутствия международных матчей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 10.12.2020
Путин согласился обсудить риски законодательства об иноагентах
0
26
15:00 10.12.2020
Путин получает информацию о росте цен на продукты и от ведомств, и от граждан — Песков
0
62
14:32 10.12.2020
Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО
0
107
14:00 10.12.2020
Дефицит бюджета РФ за январь — ноябрь достиг 2,5 трлн руб. — Минфин
0
168
13:50 10.12.2020
Эксклюзив НГ: Повышать налоговую нагрузку на россиян не планируется, сообщает Минфин
0
198
13:32 10.12.2020
Кабмин избавит россиян от предоставления документов о праве на вычет при покупке квартиры
0
219
13:20 10.12.2020
Суд в Москве оштрафовал детский хоспис за нарушение оборота наркосодержащих препаратов
0
196
13:05 10.12.2020
Корональный выброс Солнца достиг окрестностей Земли
0
246
13:02 10.12.2020
Новикомбанк вошел в топ-10 самых эффективных банков страны
0
204
13:00 10.12.2020
Чиновники недооценили риски и пустили на самотек ситуацию с ценами на продукты — Мишустин
0
232

Возврат к списку