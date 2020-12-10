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Кабмин избавит россиян от предоставления документов о праве на вычет при покупке квартиры

13:32 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ избавит граждан от необходимости предоставлять документы о праве на налоговый вычет при покупке квартиры. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

«Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывает трудности, зачастую они просто не имеют такой возможности, — констатировал он. — Правительство упростит эту процедуру: чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, оно будет сформировано автоматически».

«Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право, все сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы», — пояснил премьер.

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