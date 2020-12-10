Суд в Москве оштрафовал детский хоспис за нарушение оборота наркосодержащих препаратов
13:20 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд признал благотворительное медицинское частное учреждение (БМЧУ) „Детский хоспис“ виновным по ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ („Нарушение правил оборота наркотических средств“) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей», — рассказали в суде.
НОВОСТИ
- 13:32 10.12.2020
- Кабмин избавит россиян от предоставления документов о праве на вычет при покупке квартиры
- 13:05 10.12.2020
- Корональный выброс Солнца достиг окрестностей Земли
- 13:02 10.12.2020
- Новикомбанк вошел в топ-10 самых эффективных банков страны
- 13:00 10.12.2020
- Чиновники недооценили риски и пустили на самотек ситуацию с ценами на продукты — Мишустин
- 12:20 10.12.2020
- МИД КНР объявил о введении ответных санкций против США
- 12:05 10.12.2020
- Мораторий на курортный сбор в Крыму продлят до мая 2022 года
- 12:00 10.12.2020
- NI описал конфликты, которые унесли больше всего жизней за историю человечества
- 11:32 10.12.2020
- В России за сутки выявили 27 927 случаев заражения коронавирусом
- 11:20 10.12.2020
- Google опубликовал топ-2020 запросов россиян
- 11:05 10.12.2020
- Лукашенко связал переживаемые страной трудности со сменой поколений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать