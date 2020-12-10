Суд в Москве оштрафовал детский хоспис за нарушение оборота наркосодержащих препаратов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал благотворительное медицинское частное учреждение (БМЧУ) „Детский хоспис“ виновным по ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ („Нарушение правил оборота наркотических средств“) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей», — рассказали в суде.