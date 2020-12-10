Дефицит бюджета РФ за январь — ноябрь достиг 2,5 трлн руб. — Минфин
14:00 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ в январе — ноябре текущего года, по предварительной оценке, увеличился до 2,5 трлн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России. Дефицит бюджета в январе — октябре предварительно составил 1,8 трлн рублей.
Доходы федерального бюджета за 11 месяцев достигли 16,528 трлн рублей (80,3% к общему объему доходов на год), расходы — 19,04 трлн рублей (96,8% к общему объему расходов на год, утвержденных законом о бюджете, или 80,1% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).
Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы — 9,632 трлн рублей (или 73,2% к прогнозным показателям), Федеральная таможенная служба направила 4,178 трлн рублей (76,2%). Другие федеральные органы перечислили 2,719 трлн рублей (139,4% к годовому прогнозу).
НОВОСТИ
- 15:12 10.12.2020
- Путин согласился обсудить риски законодательства об иноагентах
- 15:00 10.12.2020
- Путин получает информацию о росте цен на продукты и от ведомств, и от граждан — Песков
- 14:32 10.12.2020
- Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО
- 14:12 10.12.2020
- Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА
- 13:50 10.12.2020
- Эксклюзив НГ: Повышать налоговую нагрузку на россиян не планируется, сообщает Минфин
- 13:32 10.12.2020
- Кабмин избавит россиян от предоставления документов о праве на вычет при покупке квартиры
- 13:20 10.12.2020
- Суд в Москве оштрафовал детский хоспис за нарушение оборота наркосодержащих препаратов
- 13:05 10.12.2020
- Корональный выброс Солнца достиг окрестностей Земли
- 13:02 10.12.2020
- Новикомбанк вошел в топ-10 самых эффективных банков страны
- 13:00 10.12.2020
- Чиновники недооценили риски и пустили на самотек ситуацию с ценами на продукты — Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать