Дефицит бюджета РФ за январь — ноябрь достиг 2,5 трлн руб. — Минфин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ в январе — ноябре текущего года, по предварительной оценке, увеличился до 2,5 трлн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России. Дефицит бюджета в январе — октябре предварительно составил 1,8 трлн рублей.

Доходы федерального бюджета за 11 месяцев достигли 16,528 трлн рублей (80,3% к общему объему доходов на год), расходы — 19,04 трлн рублей (96,8% к общему объему расходов на год, утвержденных законом о бюджете, или 80,1% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы — 9,632 трлн рублей (или 73,2% к прогнозным показателям), Федеральная таможенная служба направила 4,178 трлн рублей (76,2%). Другие федеральные органы перечислили 2,719 трлн рублей (139,4% к годовому прогнозу).