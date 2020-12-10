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НОВОСТИ

Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО

14:32 10.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию

Маневры пройдут в феврале по инициативе Пакистана в акватории Карачи. От России в учениях будут участвовать фрегат, патрульный корабль, подразделения морской пехоты, отряд разминирования, — говорится в официальном сообщении.

В Кремле сегодня отказались от комментариев, предложив задать дополнительные вопросы оборонному ведомству.  Эхо Москвы

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