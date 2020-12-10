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Путин получает информацию о росте цен на продукты и от ведомств, и от граждан — Песков

15:00 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин получает информацию о труднообъяснимых скачках цен на продукты не только из статистических данных, но и от граждан. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент имеет эту информацию по труднообъяснимым скачкам цен и от статистических ведомств, и от министерств. Но, кроме того, эту информацию он имеет от первоисточника, от граждан, потому что с прошлого воскресенья начали поступать обращения граждан для „Прямой линии“, и там много говорят про цены, много описывают ситуаций, приводя конкретные примеры в конкретных регионах», — сказал представитель Кремля.

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